التراس عن تطوير منظومة القمامة والمخلفات: السيسي يهتم بملف الحفاظ على البيئة والمناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن هناك تكاملًا وتعاونًا منظمًا بين الجهات المعنية والوزارات في مجال منظومة التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة.

وأضاف التراس: "الرئيس السيسي يهتم بهذا الملف، وعلى المواطن أن يطمئن أنه في يد أمينة.. الرئيس السيسي القوي الأمين؛ وهو أمين على البلد".

وأضاف رئيس "العربية للتصنيع": "المنظومة تعمل تحت إشراف الرئيس السيسي، وعقدنا أكثر من اجتماع في الاتحادية؛ والرئيس يهتم أيضًا بملف الحفاظ على البيئة والمناخ".

وقال التراس إن المجموعة الوزارية سافرت إلى ألمانيا مرتين كإحدى الدول المتميزة في هذا المجال، وسافرت مع الوزراء، وشاهدنا كيف تدار المنظومة وعقدنا مع المختصين في ألمانيا اجتماعات لدراسة الأمر، مضيفًا: "لم يكن الأمر تخطيطاً عشوائياً وإنما منظومة بشكل متكامل جدًّا ومنظومة كبيرة وتحتاج إلى وعي".

وقال التراس: "الاستفادة من هذه المشروعات فرصة للشباب في مشروعات متنوعة؛ حيث تتم إعادة تدوير المخلفات والفرز منه البلاستيك والمعادن".

وقال رئيس "العربية للتصنيع": "يتم عقد اجتماعات فنية بخصوص المشروع ونجري اتصالات مع الوزراء يوميًّا، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحل المشكلات والتحديات التي تواجهنا والمعوقات التي قد تواجه هذا القطاع؛ بسبب التداخلات بين الجهات".

وأضاف التراس: "ولكن يتم التغلب على المشكلات والمعوقات ونسعى للاستفادة من المشروعات القومية الكبيرة، وما يتم في مصر من مشروعات في كل أوجه الحياة؛ تعليم وصحة وبنية تحتية لم يحدث من قبل؛ سواء حجما أو نوعا، ولا أعتقد أنه يتكرر ولا يستطيع أحد أن يكرره؛ فما يحدث خلق سوقاً ضخمة جاذبة للشركات الأجنبية التي تسعى للعمل في مصر وسعيد بالتطور والتحسن والتطور الكبير الحادث في الدولة المصرية وبهذا التعاون سنكون في مكان آخر".