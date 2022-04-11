انخفاض ثم ارتفاع.. الأرصاد تعلن طقس وتفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد مساء اليوم انخفاضا في درجات الحرارة، وأن هذا الانخفاض سيستمر، وتكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية فى هذا التوقيت من العام.

وأضافت غانم لمصراوي، أن الطقس خلال فترة النهار، يكون ربيعيا مائل للحرارة على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، لكن في فترة الليل تشهد انخفاض ملحوظ، والصغرى على القاهرة تتراوح بين الـ 14 و15، خلال فترات الليل.

وأكدت أنه من الغد سيكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة ستصل لـ 24 و25 درجة، بانخفاض 4 درجات عن اليوم، مع وجود نشاط للرياح بسرعات بين الـ30 و 40 كيلو في الساعة، مما يعمل على الإحساس بمزيد من البرودة.

وتابعت: "الأجواء الربيعية مستمرة على مدار الأسبوع الجاري، حيث يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدلة على السواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وان ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة".

وأكدت أنه بداية من يوم السبت ترتفع درجات الحرارة مره أخرى، حيث تسجل الحرارة 31 درجة على القاهرة، لافتة إلى أن الارتفاع سيكون لمدة 48 ساعة.