شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة قطارات خط المترو الثالث..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، ويقدم الخليج 365 في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الورشة وتفاصيلها وإمكانياتها خلال التقرير التالى

1ـ تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط.

2ـ منفذة على مساحة على 65 فدان.

3ـ الورشة الجديدة تحتوى على 32 مبنى

4ـ يجرى بالورشة عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد عربات قطارات الخط الثالث للمترو.

5ـ يمكن تخزين بها 30 قطار للقيام بأعمال الصيانة بها.

6ـ تعتبر ثانى ورشة مخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث بعد ورشة العباسية.

7ـ الخط الثالث لمترو الأنفاق الرابط شرق وغرب القاهرة الكبرى سيمتد بعد اكتمال تنفيذه بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة .

8ـ تم تشغيل 3 مراحل من الخط الثالث بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.