شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف عن مسابقتها السنوية في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر والمصريين، حيث تم اختيار شخصية المسابقة العام 1443 هـ الموافق 2022م ، الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي .

تنقسم المسابقة إلى قسمين :

: أولا: حفظ القرآن الكريم (كاملا، أو نصف القرآن).

ثانيا: تلاوة القرآن الكريم (الأصوات الحسنة).

شروط الاشتراك بالمسابقة : -

-ان يكون المتقدم للمسابقة, لم يسبق له الفوز بإحدى جوائزها.

-اجادة حسن الصوت في تجويد القرآن الكريم المشاركين بمسابقة الأصوات الحسنة).

أن يكون المشارك من المنتسبين للأزهر الشريف (دارسا - خريجا).

تكريم عشرة فائزين في كل مستوى القرآن الكريم کاملا - نصف القرآن الكريم الأصوات الحسنة.

للتسجيل عبر الرابط التالي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7_fmxmsWaa1mS7_IO2W00MLZ-dbfheDc-yyyKbB25CAs9A/viewform?fbclid=IwAR2D0o7qoJ-DsMBSh9ek7GVJQRayN2jVWmUJ1z-ug9cIuF3JCblEMkMoofc