الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء إلى الجابون

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، الاثنين، عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بدولة الجابون، وذلك وفقاً لشروط وإجراءات حددتها في اعلان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر "فيسبوك".



إعلان الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

كان المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية قد احتفلا نهاية مارس الماضي، بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية، والذي تم تنفيذه عن طريق منصة التعلم الإلكتروني ATINGI لعدد من السيدات التي تعمل في مناصب قيادية بالدول الأفريقية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز دور المرأة و تأثيرها في المناصب القيادية، إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، مضيفة أن المرأة هى مصدر الحيوية الاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا كما أن تمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية مدعومًا بالدعم المستمر من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ، عبد الفتاح السيسي أثناء وبعد رئاسته للإتحاد الأفريقي في عام 2019.

وأشارت السعيد إلى الشراكة المتميزة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ووزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة للتنمية، وهي المسؤولة عن دعم جهود البلدان الأفريقية وتنفيذ أجندة أفريقيا 2063 ، منوهة عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج القيادة النسائية الأفريقية في القاهرة قبل جائحة كورونا في يناير 2020 بتمثيل 50 من القيادات الأفريقية يمثللون 35 دولة عبر القارة الأفريقية، حيث ينصب تركيز البرنامج على تعزيز المشاركين بالمهارات الإدارية والقيادية والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحكم الرشيد من أجل التنمية المستدامة.