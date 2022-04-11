شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لبناء كنيسة ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين بروتوكول تعاون، مع مؤسسة "معًا" لتطوير العشوائيات لإنشاء كنيسة باسم "السمائيين" لخدمة منطقة عزبة أبو قرن (سابقًا) ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

ويأتي هذا البروتوكول في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء كنائس في المجتمعات العمرانية التي يتم بناؤها أو تطويرها.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترةالصوم الكبير 55 يوما.