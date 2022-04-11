شكرا لقرائتكم خبر عن للتهنئة برمضان وتحرير سيناء.. أسقف إيبارشية شمال سيناء يزور جامعة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء، مقر جامعة العريش، حيث استقبله الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.

وتسلم نيافته درع جامعة العريش تقديرًا لجهوده وعمله الرعوي ومشاركاته في مؤتمرات الجامعة، كما هنأ نيافته رئيس جامعة العريش وأساتذتها بحلول شهر رمضان وعيد تحرير سيناء.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام بعيد القيامة يوم 24 أبريل، والذى يأتى بعد أسبوع الآلام فى نهاية فترة الصوم الكبير 55 يوما.