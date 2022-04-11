مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

وحدد تقرير اللجنة عددا من الأهداف الأخرى، وهي:

- التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

- خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

- تحقيق الشمول التأميني.

- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر

- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

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