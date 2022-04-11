شقق إسكان وبالإيجار.. مسئول يكشف تفاصيل جديدة وموعد الطرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، آخر المستجدات في شقق الإسكان بالإيجار التي سيتم طرحها بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح 100 ألف وحدة بنظام الإيجار.

وأضاف رشدي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يتم الانتهاء حاليا من حصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار التي ستطرح في المرحلة الأولى من المشروع، على أن يكون حجز المرحلة الأولى قريبا.

وأكد رشدى، أن وحدات المرحلة الأولى ستكون من ضمن الوحدات المنفذة في المشروعات الحالية، وهي وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن الوحدات تشبه التي تم طرحها في المرحلة السابقة من شقق الإيجار التي كانت في 2016.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع العام الجارى كلف بتنفيذ 100 ألف وحدة بنظام الإيجار، في ضوء تسهيل الحصول على وحدة سكنية للمواطنين، ومواجهة أي مظاهر من البناء المخالف.

وقالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات سابقة، إن التوجه حاليا لطرح شقق للايجار تكون موجه لغير القادرين على سداد مقدمات الحجز وتملك شقة.

وأشارت إلى أنه يتم حصر الوحدات بحيث تكون هذه الوحدات في العمران القائم، ولا تبعد كثيرا عن أماكن تواجد المواطنين، حتى لا يتكلف انتقالات كثيرة.

وتابعت: "مدة الإيجار ستكون محددة في العقد وكذلك قيمة الإيجار، وسيكون في بدائل متاحة أمام المتقدمين، ويمكن تملك الوحدة في نهاية المدة الإيجارية".

وأكدت أن الوحدات ستكون مفروشة وجاهزة للسكن بالإيجار وفي نهاية المدة الإيجارية سيتم إتاحة تملك الوحدة مع خصم الإيجار الشهري من ثمن الوحدة.

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