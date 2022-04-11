"القوى العاملة": تعيين 727 شابا والتفتيش على 254 منشأة عماليًّة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالفيوم قامت بتعيين 727 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم شاب "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل) بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1778 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 605 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين - أنه تم أيضا صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 184 ألفا و80 جنيها كرعاية اجتماعية لـ1991 عاملا غير منتظم وصرف 6822 جنيها كرعاية صحية لـ26 عاملا، فضلاً عن تسجيل 177 عاملاً جديد بالمنظومة.

من جهتها، قالت مدير المديرية هناء عبد الفتاح - في تقريرها للوزير عما تم إنجازه خلال مارس الماضي - إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 254 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 10 منشآت، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت 38 شكوى عمالية تم حفظ 14 شكوى، وإحالة 8 شكاوى للقضاء، وتبقى 16 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت أنه بمجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 117 منشأة يعمل بها 5455 عاملا، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ​