منظومة المخلفات.. شعراوي يشارك في اجتماع محلية النواب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع.

يأتي ذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022.

ويرأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بحضور المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما يشارك في الاجتماع سكرتير محافظة الجيزة وسكرتير محافظة الإسكندرية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة ونظيره بالجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وستشهد اللجنة مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.