شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 13.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 7 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها. فاصوليا 12.5‎ ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎وورق عنب 25 جنيه ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه برتقال بصرة 7 جنيه برتقال بلدى 5 جنيه الفراولة 13 جنيه