شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية ترعة المريوطية فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الاهرام والملك فيصل والتى بلغت نسبة الاعمال بها حوالي 45% حيث تم صب اللبشة الخرسانية بطول 362م وجاري استكمال التغطية والتطوير بمسار الطريق .

واطلع المحافظ علي نسب التنفيذ واي معوقات تواجه الاعمال للتوجيه بحلها مؤكداً ان المشروع سيكون اضافه حضارية للمنطقة .

كما تفقد المحافظ الأماكن المؤقتة لاستيعاب سيارات الأجرة بمحيط الأعمال وبشارع اللبينى موجها بتجهيزها بالخدمات اللازمة ومنع اى انتظار عشوائى بالشوارع او اعلى الارصفة والالتزام بالإنتظار صف واحد موازى للرصيف ومنع وضع أية حواجز او تعديات لمعارض السيارات ورصد اية حالات إشغال للطريق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فوراً وسرعة الإنتهاء من تركيب كشافات الإنارة بالأعمدة وتحسين حالة الإضاءة بمختلف القطاعات وتغطية الكابلات وتحسين المظهر الخاص بأكشاك وغرف الكهرباء .

وشدد المحافظ على تنفيذ أعمال التسوير الخاصة بمساحات الأراضى الفضاء ومنع إلقاء المخلفات بها بالتنسيق مع الملاك ورصف الشوارع الجانبية وتأهيل وتشجير الجزر الوسطى وتوفير العدد الكافى من صناديق القمامة وبالوعات صرف مياه الأمطار ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير ورفعها اول بأول .

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع المجزر الألى ومتابعة العمل بمعرض بيع السلع بأسعار مخفضة حيث تابع سير العمل بالمعرض والتأكد من إلتزام العارضين بنسب التخفيض.

وشملت جولة المحافظة تفقد الممشى السياحى للقطاعات المطورة بطريق المريوطية حيث وجه المحافظ بتشديد أعمال الرقابة من خلال منظومة كاميرات المراقبة لمنع اى مخالفات او أعمال إتلاف ورفع السيارات القديمة والمتهالكة وتوفير مسافات بين الوحدات التجارية لمراعاة المظهر الحضارى مشددا على ضرورة الانتهاء من اعمال المرافق والتجهيزات الخاصة بالمطلع الجديد لمحور المريوطية.

كما استمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين موجها بسرعة بحثها.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واشرف تامر رئيس حي الطالبية ومسؤلى مديريات الزراعة والرى وحى الهرم والإدارة العامة لمرور الجيزة والشركات المنفذة للاعمال.