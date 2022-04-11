شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية جامعة حلوان تنظم ندوة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المتحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مركز تربية طفل ما قبل الدراسة بكلية التربية جامعة حلوان ندوة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مها ابو حطب مدير المركز.

حاضر فى الندوة الدكتور ياسر عكاشة مدرس بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان واخصائي أمراض السموم.

ومن جانبه ، أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، ان جامعة حلوان تهتم بعقد العديد من الدورات التدريبية التي تساهم في توعية الطلاب وصقل مهاراتهم.

فيما قال الدكتور حسام حمدى عميد الكلية أن هذه الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد.

وأشارت الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من الدورات التدريبية توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

بدورها وأضافت مها أبو حطب مدير المركز أن محاور الندوة تمثلت في التعريف بمرض كورونا، وطريقة العدوى، والأعراض، وأيضا اللقاحات المختلفة و المتنوعة التي توصل لها العالم بعد حدوث تلك الجائحة العالمية وبروتوكولات العلاج و الوقاية، والتعرف على الوضع الحالي

وتناولت الندوة أيضا توضيح و تعريف للسلالات المختلفة والجديدة من الفيروس ومدى الاختلاف ما بينهم من حيث الأعراض وشدة تأثيره علي الجسم والجهاز المناعي .