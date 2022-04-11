شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالسعودية يكشف عن توطين المهن الصحية بالمملكة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، فقد تم صدور قرار توطين المهن الصحية التالية (المختبرات الطبية - الأشعة - العلاج الطبيعي - التغذية العلاجية) بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين بالمهن الصحية المستهدفة بالقرار.

وأوضح حنفي أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن الصحية المذكورة أعلاه، ويشمل جميع المنشآت العاملة في أنشطة إقتصادية يعمل بها ذوو المهن الصحية في السوق السعودي، على أن يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين المهن الصحية من يوم 10 رمضان 1443 الموافق 11 أبريل 2022.