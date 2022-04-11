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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة بالعالم بالتصنيف الإنجليزى QS.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى ينشر الخليج 365 تفاصيل تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم
- جامعة القاهرة جاءت في المرتبة من 51 - 100 في الهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه.
- حققت الجامعة المرتبة 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلم العقاقير.
- جاء ترتيب جامعة القاهرة من 51 - 70 في تخصص طب الأسنان.
- حققت جامعة القاهرة في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية في المرتبة 271 عالميًا
-شهدت الجامعة التواجد في ترتيب متقدم في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا حيث احتلت المرتبة 134 عالميًا.
- تواجد ت فى مركز متقدم في مجال علوم الحياة والطب حيث جاءت في المرتبة 178 عالميًا.
- احتلت جامعة القاهرة المرتبة 292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.