شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح طايع عبد اللطيف لتمثيل التعليم العالى بوحدة التصدى للشائعات والفكر الهدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ترشيح الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، لتمثيل الوزارة فى عضوية وحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب للعمل على نشر ثقافة الأمان القومى والتوعية بمخاطر الشائعات على المجتمع.

وأوضح خطاب الترشيح، أن الوحدة تأتى فى إطار التوجيهات الصادرة نحو أهمية تصدى الشباب للشائعات على موقع التواصل الاجتماعى، وكيفية محاربة الأفكار الهدامة وإقتلاع جذور الشائعات من خلال إعداد وتأهيل كوادر شبابية ليكونوا حائط صد فى ذلك المجال.

جدير بالذكر أن الدكتور طايع شغل العديد من المناصب في ذات المجال، منها: وكيل معهد إعداد القادة بحلوان حتي 2007 ثم مديرا لمعهد إعداد القادة بالعريش 2007-2008، ومستشارا لنائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ثم مشرفا عاما علي معهد إعداد القادة بحلوان لأربعة سنوات مثل فيها وزارة التعليم العالي في توقيع بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات والأكاديميات العسكرية والمدنية والجامعات الحكومية والخاصة.

كما أنه أنشأ العديد من نماذج المحاكاة بالجامعات، وترأس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية لأربعة أعوام متتالية، فضلا عن أنه يشغل مقرر اللجنة العليا للأنشطة الطلابية منذ أربعة أعوام أيضا، بالإضافة إلى مقرر اللجنة التنفيذية لمبادرة "مودة" الرئاسية والعديد من المناصب والأنشطة بالتعاون مع جمعيات العمل المدني.