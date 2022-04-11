شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية "مصر في عيون أبنائها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اسماء الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة الفنية "مصر في عيون أبنائها" للعام الدراسى الجارى، حيث أكدت الوزارة أن مثل هذه المسابقات تمنح للطلاب فرص لعرض مواهبهم الرائعة وخلق شخصية تتسم بالتذوق للفن الراقى.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS.

وأعلنت الوزارة عن إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030.

ووجهت الوزار بضرورة الالتزام بما يلى:

ـ تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:

رابط التسجيل على منصة LMS https://bit.ly/EKBLMS

لمشاهدة الفيديو التعريفي للرياضيات: https://bit.ly/P4TBM



لمشاهدة الفيديو التعريفي للعلوم:

https://bit.ly/P4TBT

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا، وسعيًا نحو استكمال بناء نظام تعليمي متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.



اسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة مصر فى عيون أبنائها



اسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة مصر فى عيون أبنائها



اسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة مصر فى عيون أبنائها



اسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة مصر فى عيون أبنائها





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