شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات إدارة طب الأسنان فى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم إدارة طب الأسنان بجامعة حلوان، والتابعة لإدارة العامة للشئون الطبية والعيادة المركزية، وهي وحدة منفردة ذات طابع خاص - خدمات متميزة، حيث تجمع بين أحدث الأجهزة وتضم مجموعة من الأطباء والأخصائيين من مختلف مجالات طب الأسنان، وتقوم العيادة المركزية بالتعاون مع شركات عالمية بتوفير أحدث الأجهزة التي تساعد على تقديم أفضل وسائل التعقيم وأدق وأحدث طرق العلاج.

تقدم إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، وتعمل على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور موفق محمد باهر مدير إدارة طب الأسنان.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة علي توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للطلاب وذلك تطبيقا لأهداف الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، حيث تم تأسيس العيادة المركزية بجامعة حلوان مكونة من 7 وحدات أسنان ( بالعيادة رقم 1 والعيادة رقم 2 ) ووحدة التعقيم المركزية، وبها أحدث الأجهزة وماكينات الأسنان الحديثة المختلفة .

وتتمثل الخدمات المقدمة من إدارة طب الأسنان بجامعة حلوان فى :

1- المشاركة في التوعية الطلابية لتفعيل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، والإشراف الطبي على أعمال الامتحانات داخل وخارج الحرم الجامعي.

2- توعية الطلاب الجدد ونصح من يوجد لديهم أمراض للأسنان بضرورة التوجه لعيادات الأسنان لعلاجهم.

3- تدعيم القوى البشرية عن طريق تكليف أطباء أسنان جدد

4- تجهيز عيادات الأسنان بأمكانيات حديثة والعمل على إحلال واستبدال القديم واستكمال أجهزة التعقيم والاجهزة المساعدة .

5- تأمين إحتياجات العيادات من مواد ومستلزمات طب الأسنان.

6- المرور الدوري علي عيادات الأسنان وتوفير المستلزمات واجهزة الاسنان.

7- الإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل منظومة إدارة طب الأسنان

8- الاستمرار بتطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل منظومة إدارة طب الأسنان وبالوحدات العلاجية.

9- دعم عمليات التثقيف الطبي والتدريب والنشاط العلمى بإقامة ندوات تدريبية ومؤتمرات وبعثات تعليمية للوقوف على أحدث التقنيات وذلك فى ضوء سعى الإدارة الطبية لتأهيل الكوادر الطبية ومواكبتهم بكل ماهو جديد.