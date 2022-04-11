شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يبحث مع سفير طاجيكستان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، السفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

ورحب عبد العاطى بالسفير، مشيراً إلى امتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، مع التأكيد على أهمية النظر في إعداد مذكرة تفاهم تشمل كافة مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

ومن جانبه عبر السفير الطاجيكى عن شكره لوزير الرى، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية ، ومشيداً بالطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية.

واستعرض السفير الطاجيكى الترتيبات التى تقوم بها دولة طاجيكستان لاستضافة "مؤتمر دوشانبي للمياه" فى شهر يونيو 2022 ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى إلى أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء.

وإستعرض عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المنا القادم COP27 ، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط الهام بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.

كما استعرض عبد العاطى الجهود التي تبذلها وزراه الموارد المائية والرى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقدهبنيويورك في شهر مارس 2023 ، حيث تعكف الوزارة على إعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية وكذاوضع عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول ، ومن الجدير بالذكر أن دولةطاجكستان تعد أحد منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وتباحث عبد العاطى وقاسمى خطة عمل "الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" ، حيث عرض عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف ،وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للإئتلافخلال مؤتمر المناخ القادم.

الجدير بالذكر أن "الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ" يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر ، وهوالكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف ، ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياهوالمناخ وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنىبقطاع المياه ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأطلع عبد العاطى، السفير الطاجيكى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبيةللتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ،وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبراتمع طاجيكستان في هذه المجالات.