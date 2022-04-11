شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء ربيعية وانخفاض بدرجات الحرارة من الغد حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء ربيعية ممتعة على شمال البلاد وإن ظل جنوب الصعيد شديد الحرارة.

ومن المتوقع انخفاض نسبى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء ابتداء من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس الموافق 14 أبريل ليسود أجواء ربيعية معتدلة شمالا.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21

والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 14 درجة.