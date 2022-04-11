شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 262 ألف مواطن من خلال معهد القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 261 ألفا و887 مواطنا، من خلال المعهد القومي للقلب التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 إبريل الجاري، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المعهد القومي للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية لـ 86 ألفا و303 مرضى من المترددين على العيادات الخارجية، فيما قدم قسم الاستقبال بالمعهد، الخدمة الطبية لـ 24 ألف و10 مرضى، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 20 ألف مريض من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع، أن المعهد أجرى 4200 عملية جراحية، تنوعت ما بين القسطرة القلبية بنوعيها (العلاجية والدوائية) وجراحات القلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، بالإضافة إلى إجراء ألف جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى إجراء 7 ألاف و 374 ألف أشعة، تضمنت (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية)، إلى جانب إجراء أكثر من 120 تحليل للمرضى المترددين على المعهد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، ويحرص دائما على استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد يشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، كما يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى استمرار تلقي الفرق الطبية للتدريبات، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.