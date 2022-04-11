شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بتنفيذ الامتحان العملى لمادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة تبليغ موجهي عموم التربية الفنية بسرعة الإعداد والتجهيز لتنفيذ الامتحانات العملية لمادة التربية الفنية لمرحلة الثانوية العامة بجميع المدارس، مشددة على ضرورة إدراج مادة التربية الفنية ضمن امتحانات العملي للأنشطة الاختيارية للطلاب للعام الدراسي الحالى بشكل هام وعاجل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد تدريب طلاب الثانوي العام على التابلت فى الامتحان الإلكترونى على النحو التالى:

ـ الإثنين 18 أبريل يؤدى طلاب أولى ثانوى امتحان الفلسفة.

ـ الثلاثاء 19 أبريل يؤدى طلاب ثانية ثانوى امتحان الرياضيات.

ـ الثلاثاء 26 أبريل الأحياء الأولى ثانوى.

ـ الأربعاء 27 أبريل الأحياء والجغرافيا للثانى الثانوى.

ـ يتم عقد التدريب داخل المدرسة.

ـ إتاحت التدريب طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات وضع خطة التدريب بالمدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- جار إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت.

- استخدام أى انترنت فى المدارس غير المتصلة بالإنترنت.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الترم الثانى.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب.

ـ يحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة.