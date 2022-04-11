"دنيا" تطلب خلع زوجها: "بتاع ستات ومغير شكله على الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "دنيا. س" دعوى أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بتاع بنات ومغير اسمه وشكله على الفيسبوك.. ومخبي رمز الواي فاي".

تقول الزوجة في دعواها: تعرَّفت على زوجي "فؤاد. ص" عن طريق إحدى أقاربي، ونشأت بيننا صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب، انتهت بالزواج.

تضيف "دنيا": لم أجد خلال فترة التعارف والخطبة تصرفات تثير تخوفي من "فؤاد"، فالجميع يشهد بخلقه، حتى بعد الزواج اصطحبني إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل هناك.

أوضحت "دنيا": لاحظت على زوجي عدم النظر إلى الفتيات، فهناك كسوف دائم في عينيه، لكن بعد أيام قليلة من الزواج بدأ يدقق على تفاصيل كثيرة لا تعنيه، حتى أمرني بغلق حسابي على "الفيسبوك"، في الوقت الذي كان يخفي رمز الواي فاي ويستغرق هو في التحدث مع أشخاص رفض أن أعلم من هم".

أشارت الزوجة: تصرفات زوجي دفعتني لإنهاء "شهر العسل" والنزول إلى منزل الزوجية، وبعد العودة وأثناء انشغاله في التحدث على "الفيسبوك" نسي هاتفه مفتوح، وحينها تأكدت أن لديه حساب مستعار على "الفيسبوك" للتقرب من الفتيات والتحدث معهن بإسم مستعار وبصور بها تغير كبير في ملامحه.

تختتم الزوجة: حينها غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى أسرتي وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 219 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.