تصل لـ160 ألف جنيه.. شركات السياحة تكشف الأسعار المتوقعة للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، أسعار برامج الحج هذا العام، بعد قرار المملكة برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأكد أصحاب الشركات لمصراوي، أن قرار السعودية بزيادة أعداد الحجاج لهذا العام، يفتح الباب أمام الكثير من الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وذكرت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

ويتوقع أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمصراوي، أسعار برامج الحج لهذا العام شاملة تذاكر الطيران، وذلك على النحو التالي:

- من 65 ألف وحتى 80 ألف جنيه (المستوى البري).

- من 75 ألف وحتى 90 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي).

- من 100 ألف وحتى 125 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم).

- من 130 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه (مستوى خمس نجوم).

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن موسم الحج هذا العام سيكون بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.

ويتوقع عنبي، خلال حديثه إلى "الخليج 365" أسعار برامج الحج على النحو التالي:

- 90 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي) بدون تذاكر الطيران.

- 135 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم) بدون تذكرة الطيران.

- 165 ألف جنيه (مستوى 5 نجوم) بدون تذكرة الطيران.

من جانيه، كشف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، السبب الرئيسي في الارتفاع المتوقع لأسعار برامج الحج، وذلك بعد موسمين من تنفيذ الحج بأعداد رمزية ومن داخل المملكه فقط، جراء جائحة كورونا.

وقال سلطان لمصراوي، إن ذلك يرجع إلى توقفه لمدة عامين مما جعل هناك طلبات كثيرة عليه من المواطنين، وقلة التأشيرات مع كثرة الأعداد، وارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، وزيادة أسعار الخدمات، وتذاكر الطيران، وارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة، ورسوم الطوافة في منى وعرفات، والنقل الداخلي، وغيرها من الأمور الأخرى.

وتابع سلطان: أسعار الحج هتزيد بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.. يعنى ممكن أقل سعر يبدأ من 90 ألف جنيه، والـ 5 نجوم سيصل لـ 150 ألف جنيه.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وعلى الجانب المصري، كانت غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

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