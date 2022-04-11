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وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى تزويد القوات الأوكرانية بالمساعدات

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أن بلاده ستستمر فى تزويد القوات الأوكرانية بالمساعدات.

وقال أوستن -في تغريدة له على تويتر حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، إنه تحدث إلى عناصر من القوات الأوكرانية تدربوا فى الولايات المتحدة قبل العودة إلى ديارهم، مثنيا على شجاعتهم ومهاراتهم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد تعهد لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف -خلال مباحثات هاتفية أجريت السبت الماضي- بمواصلة التنسيق مع الحلفاء والشركاء لاستمرار تدفق المساعدات إلى كييف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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