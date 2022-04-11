شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكى يحذر من هجوم وتصعيد روسى وشيك على شرق أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، من تصعيد القوات الروسية من هجماتها شرقى البلاد، مشيرا إلى أن لديه معلومات بأنها ستستخدم الصواريخ والقنابل بكثافة أكبر.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجه للشعب الأوكراني أوردت قناة "الحرة " الأمريكية مقتطفات منه، إن القوات الروسية ستستخدم الصواريخ والقنابل بكثافة أكبر لكن أوكرانيا جاهزة للرد، مؤكدا أن التحرك للحصول على أسلحة إضافية سيكون أكبر.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد.