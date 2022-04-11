شكرا لقرائتكم خبر عن هل صيام مريض الكلى يمثل خطرا على صحته؟.. معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف استعدادنا لشهر رمضان حسب اهتمامات كل منا وأهدافه التي يتمنى تحقيقها في الشهر الكريم، فالبعض يرتب لخطة شراء المكسرات، والأكلات الرمضانية، والبعض يرتب لبعض الأنشطة الخيرية، والتطوعية، والبعض يرتب للالتزام في صلاة التراويح، لكن بعض الناس لهم ترتيب مختلفة ومنهم مرضى الكلى، فهم أناس اختصهم الله باختبار المرض، ورغم ذلك تجد في أغلبيتهم قبول بقضاء الله، وقدرة ورغبة صادقة في الصيام مع الحفاظ على أفضل حالة صحية ممكنة للاستمتاع بشهر رمضان بشكل صحي.

وفى هذا التقرير يجيب معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على تساؤل البعض هل يجب على مريض الكلى صيام رمضان؟

1-مرضى الكلى المزمنة وخاصة المنتظمين على غسيل كلوي قد ينخفضلديهم كميات إخراج البول، لذا فإنهم ليسوا بحاجة لتناول كميات زائدة من السوائل تسبب ضغط جسدي بدون داعي و من هنا أتى مبدأضبط كميات السوائل اليومية لمرضى الكلى بمعادلة بسيطة تشمل حساب كمية البول اليومية و إضافة ثابت معين لها يختلف وفق تفاصيلالحالة الفردية، و هكذا يكون الناتج هو احتياج المريض من السوائل على مدار اليوم.

2- القياس المنتظم للوزن يساعد على حساب كميات السوائل المكتسبة و المفقودة حيث إن التغيرات المفاجئة في الوزن من يوم لأخرترتبط بالسوائل في الجسم أكثر من ارتباطها بالدهون ينبغي الانتباه أن كلمة السوائل لا تعني المياه فقط بل كافة أنواع السوائل و العصائرو المشروبات الرمضانية المتنوعة تقليل أملاح فالصوديوم أهم مصادر الصوديوم التي يجب تجنبها و ملح الطعام و رقائق البطاطس والمكسرات و اللحوم الباردة و الجبن و الخضروات المعلبة.

3- البدائل الصحية التي يمكن استخدامها لإضافة نكهة للطعام فتشمل الليمون و الثوم و تقليل نسبة البوتاسيوم من أهم مصادرالبوتاسيوم التي يجب تجنبها الزبيب و المشمش "قمر الدين" و الخوخ و الموز. والبروكلي وشوكولا و طماطم و عش الغراب و خردل و بنجر .

4- البدائل منخفضة البوتاسيوم الصحية تشملالأرز و الكمثرى و البصل و البطيخ و الخس والجزر و الخيار و التفاح والعنب و الشعريةوالتوت البرى والكرز.

5- خفض محتوى الفسفور في الطعام من خلال تجنب الأطعمة الغنية بالفوسفور و تشمل الجوز و كبد الدجاج والبقر و السردين و الاعتمادعلى بدائل منخفضة في الفسفور مثل البروكلي.

6- لابد من ضبط كميات البروتين وهو ما يتطلب استشارة طبيبك المتابع لشكل مباشر حيث إن نسب البروتين في التحاليل تساعد علىتحديد مدى احتياجك لزيادة كميات البروتين أو خفضها، و التنويع من يوم لآخر فهناك نطاق واسع من الخيارات الصحية التي يمكن لمريضالكلى أن يصمم منها وجبته اليومية بشكل آمن، لذا لا داعي للاكتفاء بنوع واحد فقط وتكرار بشكل زائد يؤدي لفقدان الشهية.