شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مواعيد امتحانات نهاية العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى تفاصيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

ـ استمرار الدراسة بالترم الثانى حتى إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ تطبيق الغياب على طلاب المدارس خلال شهر رمضان وعدم رفعه.

ـ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.

ـ عقد امتحانات المواد غير المضافة والمستوى الرفيع خلال أبريل الجارى.

ـ انطلاق الامتحانات فى المواد الأساسية بداية من يوم 7 مايو المقبل.

ـ وضعت المديريات التعليمية جداول الامتحانات ومواعيد انطلاق الاختبارات على مستوى كل مديرية.

ـ تدريب المعلمين والموجهين على وضع مفردات الاختبارات وصياغة أسئلة الامتحانات بشكل صحيح يحقق نواتج التعلم.

ـ عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ـ ـ تضاف درجات امتحان الترم الأول لطلاب النقل والإعدادية لدرجات امحان الترم الثانى.

ـ تعقد الامتحانات فى منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله دون حذف.



