شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لمؤتمر المناخ بمبادرات الاقتصاد الأزرق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة، أنه يتم الاستعداد لمؤتمر المناخ الذى سيعقد نهاية العام الحالى بعدد من المبادرات فى قطاع المياه والزراعة، بحيث يتم طرحها فى المؤتمر.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر تعد مجموعة مبادرات فى العديد من المجالات، اهمها المياه، وإدارة المناطق الساحلية، باعتبارها نموذج لاجراءات التكيف مع المناخ وكيفية تأمين الحياة المستدامة للسكان المحليين فى المحميات ومناطق الصيد.

واوضحت وزيرة البيئة ان من ضمن هذه المبادرات ايضا، ما يخص مجال الزراعة والتغذية، لتوضيح العلاقة بين أنظمة الغذاء والمحاصيل والصحة، وكذلك انماط الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى مجالات الاقتصاد الأزرق، وكيفية إدارة المخلفات وخاصة البلاستيك، لإظهار القيمة المضافة من إعادة استخدام المخلفات، و توفير فرص عمل خضراء وجودة حياة مستدامة، فى دمج القطاع غير الرسمي فيها.