شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تؤكد اهتمام مصر بدعم عملية التكيف لتداعيات المناخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر كرئيس لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COp 27، من المتوقع أنها ستبني على التقدم المحقق في مخرجات القمة السابقة بمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وخاصة من خلال العمل على الهدف العالمى الخاص بالتكيف، مع السعى والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل الخاصة بالتكيف.

خلال هذا التقرير نرصد 10 خطوات تؤكد اهتمام مصر بدعم عملية التكيف مع تداعيات المناخ.

1-يعد التعاون مع إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة، اولى الخطوات فى تحالف التكيف والمرونة، اضافة لدعم الأمين العام للأمم المتحدة، في دفع عملية التكيف، حتى يتم الوصول إلى تحالف عمل التكيف،

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‏2- تسعى مصر فى حتمية اتخاذ خطوات عاجلة، بمجال التكيف، خاصة بعد نتائج التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC .

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3- ‏تقرير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ يعطيى ضوء أحمر وتنبيه لاهمية إتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، اضافة للتحرك على كافة المناحى المرتبطة بالتكيف في النظم البيئية، والمدن المستدامة وقطاع المياه والزراعة.

4-يعد مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، مؤتمرا للتتفيذ، حيث ان مصر خطت خطوات كبيرة لمواجهة آثار تغير المناخ، خاصة في مجال التكيف.

5-الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث ان التكيف في قلب الاستراتيجية ، وما بها أهداف محددة تركز على الصحة والزراعة والمياه، حيث ان حوكمة المناخ والتمويل المناخي هدفان ضروريان لمعالجة التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.

6- أطلقت الحكومة المصرية عدد من المبادرات من موازنة الدولة، تستهدف اجراءات التكيف، مثل الحلول القائمة على الطبيعة من اجل حماية المناطق الساحلية، و الدلتا التى تعتبر من أكثر المناطق تهديدا بسبب تغير المناخ فى إقليم المتوسط.

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‏7-وتعد ايضا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن اجراءات للحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها عبر تبطين الترع من اهم اجراءات التكيف مع اثار المناخ.

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‏8-كما قامت مصر بتطوير أداة تقييم الآثار السلبية لتغير المناخ من اجل تجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، وهى اداة الخريطة التفاعلية لرصد مخاطر آثار تغير المناخ للمساعدة فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة، وقبل وضع الاستثمارات لانها تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام 2100 مما يجنب مصر الحاجة إلى نقل السكان لاحقا، أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.

9-الحكومة المصرية ايضا تحرص على الجانب الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من تغيرات المناخ

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10- ‏تقوم الدولة ايضا بدعم عدد كبير من المشروعات الرائدة ورواد الأعمال، من الشباب مع إتاحة منصة لهم، من اجل المشاركة بافكارهم عن أفضل طرق التكيف وأنسب المشروعات في هذا المجال.

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جدير بالذكر ان تقرير IPCC ، حدد احتياجات التكيف للدول النامية، بانها ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى 295 مليار دولار في السنة، بين عام 2030 حتى 2050 ، بينما تمويل التكيف حاليا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي، حيث انه تعد هذه التقديرات هامة جدا للنظر ، من اجل بحث كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.