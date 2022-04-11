شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اتفاقيات دولية تحظر استخدام الملوثات العضوية الثابتة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملوثات العضوية الثابته، من الملوثات التى أخذت كثيرا من اهتمام الاتفاقيات الدولية بسبب خطورتها على الإنسان والبيئة معا.

خلال هذا التقرير نرصد 4 اتفاقيات دولية متعلقة بالملوثات العضوية الثابتة

1- من أكثر الاتفاقيات العالمية الدولية التى وقع عليها اكثر من 196 دوله على مستوى العالم بينهم 122 دولة ناطقة باللغة العربية، هى اتفاقية بازل حول نقل النفايات الخطرة و التخلص منها وتم اقرارها وتوقيعها خلال شهر مايو 1992.

2- وتأتى اتفاقية ستكهولم للملوثات العضوية الثابتة، التى صدرت خلال مايو 2004 ، لحظر والقضاء على إنتاج واستيراد و تصدير، هذه المواد الكيماوية والحد من استخدامها.

3- كما استكملت اتفاقية روتردام، حظر بعض المبيدات و الكيماويات الخطرة فى التجارة الدولية، خلال شهر فبراير 2004.

4- كما ينظم النهج الاستراتيجى لإدارة الكيماويات على المستوى الوطنى الصادر فى فبراير 2006، بعض التفاصيل المرتبطة بكيفية ادارة هذه الكيماويات وتاثيرها واستخدامتها.

جدير بالذكر ان الليندين هو أحد المبيدات التى كانت تستخدم لمقاومة الافات الزراعية، و قد ادرجته اتفاقية استكهولم ضمن قائمة الملوثات العضوية الثابتة شديدة الخطورة.