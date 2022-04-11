شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الغربية يجرى جولة مسائية لتفقد مستشفى بسيون المركزى وحميات بسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مساء مستشفى بسيون المركزى وحميات بسيون رافقه الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجى و محمد غانم مفتش مالى وادارى وبحضور المهندسة منى صالح رئيس مجلس ومدينة بسيون، والدكتور محمد الحلفاوى مدير الإدارة الصحية بسيون، وخلال الزيارة تم المرور على الاستقبال و الطورائ، مؤكدا على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى و تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية، والعَل على تطوير المنظومة الصحية بالغربية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تم المرور على قسم الأشعة والتأكد من جاهزية كافة أجهزة الأشعة ومعمل وصيدلية المستشفى، والعناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفى للتأكد مدى جاهزيتها لاستقبال أى حالات طارئة، وكذلك تأكد من مدى جهازية الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى مؤكدا على إدارة المستشفى الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة.

ووجه وكيل الوزارة استقبال مصابى فيروس كورونا بمستشفى حميات بسيون بالتنسيق مع إدارة مستشفى بسيون المركزى ومتابعة الحالات وإشراف أطباء الباطنة وكذا تشغيل مستشفى بسيون المركزى بكامل قوتها لاستقبال جميع المرضى غير مصابة بفيروس كورونا، وقد حرص وكيل الوزارة خلال جولته على استطلاع رأى المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وتقديمها بشكل لائق، بما يحفظ كرامة المريض.

كما شدد على توفير المخزون الإستراتيجى من الأدوية وفى حالة نقص بعض الأدوية يتم التواصل فورا لتوفير جميع الأدوية اللازمة بأقسام الطوارئ والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالأقسام الداخلية، مشيرا إلى أن منظومه الشراء الموحد تقوم بتوفير جميع المستلزمات الطبية الازمة، وكذا تفعيل معايير الجودة والتأكيد على تفعيل عمل فرق الجودة، وفرق مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وفى ختام الزيارة وجه الشكر والتقدير إلى إدارة المستشفيات وفريق العمل من الاطباء والتمريض، على هذه الجهود المخلصة وحسن أدائهم وتفانيهم فى العمل، لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.