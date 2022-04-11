شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكذب تغيير مواعيد امتحان رابعة ابتدائى وحذف مناهج وموعد نهاية الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن ما يتناول بشأن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائى وموعد نهاية الدراسة وحذف المناهج، قائلا: ملاحظات حول هستريا اليوتيوب وصناعة الكذب: أرفق هنا نماذج من يوتيوب في الأيام الأخيرة من ناس لا أعرفهم ولا أعرف إن كانت هذه أسمائهم الحقيقية فعلا؟ ولا أعلم مرجعيتهم ولا مصادرهم ولكن ما أعلمه هو أن كل ما تتناوله هذه الفيديوهات ما هو إلا "كذب وتأليف واحتيال" لجذب المشاهدات وكسب أموال عن طريق تضليل القارئ".

وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: بالطبع يستخدمون صورا وعناوين بها كلمات مثل "قرارات صادمة" و"عاجل" و "مفاجأه مدوية" وما شابه وقد أصبح استخدامها مكررا وسخيفًا في حقيقة الأمر، وأسوق إليكم هذه النماذج حتى تتبينوا الطيب من الخبيث ولتعلموا أن هؤلاء لا علاقة لهم بوزارة التربية والتعليم ولا مرجعية لهم فيما يقولون" وهم يعتمدون على استدراج القارئ باستخدام تلك العناوين المضللة والكاذبة.

وقال الوزير: أرجو الاعتماد فقط على موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيسبوك وصفحتي الشخصية (الوحيدة والموثقة) على فيسبوك، والله المستعان على فوضى السوشيال ميديا وما يسببه البعض من بلبلة وتضليل وكذب حتى في الشهر الكريم.