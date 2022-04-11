"سلامة الغذاء": الغذاء المهدر عالميًا يصل إلى 1.3 مليار طن سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن حجم الغذاء المهدر على مستوى العالم يصل لـ 30% من المنتج عالميًا.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، وتدير الحوار الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة" النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف منصور، أن حجم الغذاء المهدر عالميًا 1.3 مليار طن من الغذاء على مستوى العالم سنويا بما يكفي أن يوفر الغذاء لمليار نسمة على مستوى العالم من الفقراء "اللي مش لاقيين ياكلوا".

ولفت رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى أن هدر الطعام، يعقد خسارة لأشياء كثيرة تم استخدامها قبل تكوين الطعام، مضيفًا: "لو جبنا خضار وفاكهة وحدث تلف في 3 كيلو من 10 كيلو، هنا الخسارة مش في الطعام فقط، ولكن أخدوا قد أي في الزراعة وأخدوا قد أيه في النقل وغيرها".

تابع: "عشان ننتج كيلو لحم نستهلك 16 ألف لتر مياه، كان من الممكن استخدامها في بدائل أخرى"، موضحًا أن العوائد الاقتصادية لقانون "هدر الطعام" قوية جدًا، ولابد من تغيير ثقافة هدر الطعام من خلال تشريع.