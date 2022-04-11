وزيرة الثقافة ومدير عام الإيسيسكو يفتتحان فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مساء اليوم، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتى تمتد طوال 2022.

كما أطلقت عبدالدايم دورة استثنائية من مسابقة "تراثى" التى ينظمها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للمصورين الفوتوغرافيين في مصر ودول منظمة الإيسيسكو لاستلهام ذخائر التراث المعماري الإسلامي وذلك على المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

وتفقدت وزيرة الثقافة معرضا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية من إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، ومعرضا للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاهدت فيلما تسجيليا بعنوان "القاهرة " من إنتاج قصر للسينما تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، وتفقدت معرضا لفنون الخط العربي من إعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية، أوبريت "هنا القاهرة" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة كلمات وألحان محمد مصطفى ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة الحضرة للانشاد الصوفى.

حضر الاحتفال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادات وزارة الثقافة.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.