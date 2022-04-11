الطقس غدًا الاثنين: بارد في الصباح الباكر.. شديد الحرارة في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الاثنين، طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على القاهرة وعدد من المحافظات:

القاهرة: العظمى 28 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 - الصغرى 16

بورسعيد: العظمى 23 - الصغرى 15

سوهاج: العظمى 38 - الصغرى 19

أسوان: العظمى 42 - الصغرى 24