بالصور.. افتتاح فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر:

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي والتي تمتد طوال 2022، بسور القاهرة الشمالي، في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وتم افتتاح معرض وثائق بعنوان "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي"، قامت بإعداده الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

كما افتتحت الوزيرة معرض كتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.

أيضا تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، تلاه عرض فيلم تسجيلي بعنوان "القاهرة" من إنتاج قصر للسينما.

وقالت عبدالدايم على هامش الافتتاح: "إن اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي يعكس المكانة الحضارية الرائدة لمصر".

وأضافت: تسعى وزارة الثقافة ومنظمة الإيسيسكو إلى تحقيق هدف سامي يتمثل في تعميق الأواصر وتعزيز التواصل الثقافي وتجسيد القيم الإنسانية للتعايش والتسامح وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية للعالم أجمع.

وأكملت: "تم إعداد أجندة فعاليات إبداعية بمشاركة جميع الهيئات والقطاعات تبرز معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة، سيتم تنفيذها على مدار عام كامل".

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.