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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 11/4/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:03  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:40 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:46 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:59

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:36  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:56 ص

وقت صلاة الظهر 11:44 

موعد صلاة  العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:06  ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:25

 

   

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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