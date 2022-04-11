شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 11/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:40
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:59
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:06 م
وقت صلاة العشاء 7:23 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:25