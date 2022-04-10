شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية بصلاة التراويح بمسجد الحسين فى تاسع أيام رمضان المعظم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة الخليج 365 صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه بمحافظة القاهرة، حيث أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم وما بعده.

وأدى المئات من المصلين صلاة التراويح داخل المسجد وخارجه.

وكان مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تزين لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده