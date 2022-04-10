شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
• د. ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج.
• د. محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.