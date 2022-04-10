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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد في الجامعات الحكومية. 

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي: 

• د. خالد محمد أحمد محروس، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

• د. ناصر السيد محمود حجي، عميدًا لكلية الألسن جامعة سوهاج.

• د. محمد علي محمد علي شطا، عميدًا لكلية الزراعة جامعة المنصورة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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