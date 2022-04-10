في عدد جديد من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" ..."مركز المعلومات" يرصد سبل زيادة مشاركة الشباب في العمل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "رؤى على طريق التنمية" حول سبل زيادة مشاركة الشباب في العمل العام.

ويستهــدف العدد الجديد التوصــل إلــى اســتنتاجات مدعمــة بالدلائل حـول المشـاركة فـي العمـل العـام بيـن الشـباب الجامعـي، وكيفيـة ترغيـب الشـباب فـي تحقيـق أعلى درجـات المشـاركة فـي العمـل العـام.

وتضمن العدد رصدًا للوسائل التــي يمكــن اتباعهــا لزيــادة المشــاركة الشــبابية فــي العمــل، من خلال تنفيــذ مقتــرح بفتــح قنــاة مؤسســية لقيــام طـلاب الجامعـات بخدمـة مدنيـة تطوعيـة أثنـاء الإجازة الصيفيـة داخل المؤسسـات والمصالـح الحكوميـة المختلفـة.

وأشار العدد إلى أن ذلك المقترح يساعد على زيادة مشاركة الشباب في حل مشكلات المجتمع وإدراك حجـم تحديـاته ومنجزاته، بجانب زيـادة كثافـة تفاعلات الطـلاب مـع فئـات عمريـة مختلفـة فـي المجتمـع، ومـع فئـات طبقيـة وجغرافيـة متنوعـة.

ورصد العدد أبرز التحديات التي تواجه عملية زيادة مشاركة الشباب في العمل العام، من بينها عـدم توافـر المـوارد المالية اللازمـة لذلـك، بجانب غياب الدافع، لافتًا إلى أن المشـاركة المجتمعيـة، بوجوههـا المختلفـة سواء المدنيـة، أو السياسـية، أو الخيريـة وغيرها، تعد مـن أهم قيـم التقـدم، كما تعد مؤشـرًا علـى حيويـة النظـام السياسـي، ومدى اسـتقراره، بالإضافة إلى أنها أحـد محـددات التنميـة والنمـو الاقتصادي.

وذكر العدد، أن هنــاك فرصــة حاليــة للقيــام بدراســة استكشــافية لقيـاس النتائـج الإيجابيـة للتطـوع فـي أداء الخدمـة العامـة علـى المتطوعيـن، مـن خلال إجـراء دراسـة علـى عينـة مـن المتطوعيـن فـي مبادرة "حيـاة كريمـة".

ويتضمــن العدد تحليــل بيانــات لمســح ممثــل للمجتمــع المصــري تم إجراؤه فــي يوليــو ٢٠١٨، بجانب إجــراء مجموعتــي نقــاش groups focus مــع عينـة مـن طلاب جامعـة القاهـرة، وكذلـك إجــراء مقابلــة متعمقــة مــع رئيــس الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة؛ حول المقتــرح الــذي يتبناه العدد، وإمكانيــة تطبيقــه.