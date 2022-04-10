نقيب الفلاحين يطالب مزارعي الأقماح بتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين كافة مزارعي الأقماح بضرورة توريد أكبر كمية ممكنة من إنتاجهم للحكومة، وعدم بيع أية كميات من الأقماح خارج الجهات الحكومية.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات اليوم: على مزارعي الأقماح أن يثبتوا للعالم وللمصريين أنهم لن يتأخروا يومًا عن تلبية نداء الوطن وأنهم جيش مصر الأخضر، والحارس الأمين للأمن الغذائي المصري في أي أزمة، مؤكداً أن مزارعي الأقماح على وعي كامل بكل الأحداث التي تدور عالميًا ومحليًا، وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة في تخطي الظروف الاستثنائية الحاليه وقطع الطريق علي كل المتربصين بمصر والمصريين.

وأضاف عبدالرحمن، أنه يتوقع توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح للجهات الحكومية في ظل وفرة الإنتاج من الأقماح، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لدعم مزارعي الأقماح وتمهيد كافة الطرق لتسهيل عمليات توريد الأقماح وعزم الحكومه على صرف مستحقات المزارعين فور تسليم الأقماح أو في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالإضافة إلى توفير نقاط لتجميع الأقماح بالقرب من أماكن الإنتاج لتخفيف الأعباء على المزارعين ومنع التزاحم أمام الصوامع.

وأوضح أبوصدام، أن موسم القمح الحالي أفضل موسم علي الإطلاق من ناحية المساحات والإنتاج والأسعار، فمن حيث المساحات وصلت المساحات المنزرعة لأول مرة إلى 3.6 مليون فدان؛ بزيادة نحو 400 ألف فدان تقريبا عن الموسم الماضي، ومن حيث الإنتاجية نتوقع إنتاج نحو 10.5 مليون طن نظرا لزيادة المساحات المنزرعة واعتدال المناخ وعدم إصابة محصول القمح هذا الموسم بأية أمراض، بالإضافة إلى زراعة أغلب المساحات بأصناف من الأقماح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية، ومن حيث السعر فقد حددت الحكومه سعر885 جنيها لإردب القمح درجة نقاوة 23.5، بزيادة نحو 160 جنيهًا عن الموسم السابق، والذي كان فيه سعر إردب القمح درجة نقاوة 23.5 هو 725 جنيها فقط، مؤكداً أن محصول القمح بات من أكثر المحاصيل المربحة للمزارعين هذا الموسم والمضمون تسويقها.