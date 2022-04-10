مصرع شخص إثر سقوط سيارته بترعة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه؛ إثر سقوط سيارة بإحدى الترع بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الأحد.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة بني يوسف ووجود متوفى نطاق مركز أبوالنمرس.

دفع العقيد محمد مختار مفتش فرقة جنوب الجيزة، بقوة من القسم بقيادة الرائد عبد الباقي أمين تنسيقا مع مأمور المركز ووحدة الإنقاذ النهري.

تبين بالفحص انقلاب سيارة وسقوطها بالترعة المشار إليها، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى أحمد زينهم 42 سنة، تم انتشال جثته وإيداعها مشرحة مستشفى أبو النمرس.

بدوره، وجه رئيس مجلس المدينة برفع السيارة المنكوبة من الترعة بواسطة المعدات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.