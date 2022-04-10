شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عمارة: البركة جند من جنود الله يرسلها لمن يشاء.. وزيادتها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن الإسلام جعل الفتح بالبركات ، مستشهدة بقول الله عز وجل " ‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ"، موضحة أن خير الله كثير وفضله واسع.

وأضافت الدكتورة نادية عمارة، خلال برنامج قلوب عامرة، المذاع على قناة on، أن مفهوم البركة يعنى في لغة العرب النماء والزيادة والكثرة وفى العرف بيننا البركة تعنى الزيادة والكثرة في كل خير وثبوت الخير الإلهى في الشئ.

وتابعت الدكتورة نادية عمارة: عندما يأتي الخير الإلهى يتجلى بالبركة بصورة غير مادية ، فالبركة جند من جنود الله يرسلها لمن يشاء، فإذا حلت بالمال كثرته وغذا حلت بالولد أصلحته وبالجسم قوته وفى القلب أسعدته فإن البركة من الله ما حلت في شيء إلا وكثرت فيه الخير .

وأوضح الدكتورة نادية عمارة، أن من الأشياء التي تزيد البركة في الرزق كثرة دعاء المسلم بالبركة في سائر شئون الحياة، وكذلك كثرة الاستغفار تزيد البركة .