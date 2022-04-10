حصاد الوزارات.. التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد العيد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رئيس الوزراء يتابع جهود حل مشكلات المستثمرين السياحيين المتعثرين بشرم الشيخ

وزير الأوقاف: من قلل هامش ربحه وقت الأزمات تخفيفًا على الناس فهو له صدقة

الأوقاف: عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام والاقتصار على حج الفريضة

الصحة: إجراء مليون و160 ألف عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الصحة: فحص 98 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

الهجرة تعلن انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" 30 مايو تحت رعاية الرئيس

غدا انخفاض بالحرارة ونشاط رياح بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الحكومة تنفى تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد

السكة الحديد تبدأ اليوم حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المقرر تحركها 24 رمضان

التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد العيد