شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تأهيل وتنمية القدرات العلمية والعملية للضباط، احتفلت القوات المسلحة بختام فعاليات الدورة الأولى للإعداد المسبق لعناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى، والتى عقدت بهيئة الإستخبارات العسكرية ممثلة فى جهاز الملحقين الحربيين بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة وزوجاتهم.

وصرح المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة بأن تنفيذ الدورة قد تم بالتعاون مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية، وتضمنت فعاليات الاحتفال عرض فيلماً تسجيلياً للأنشطة التى تم تنفيذها لتوحيد الرؤى والمفاهيم لعدد من الموضوعات العامة والتخصصية، والتى شملت تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة، إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المشروعات القومية والمزارات الوطنية.

وألقى اللواء أركان حرب خالد مجاور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركين بالدورة، كما أشار إلى أهمية تأهيل العنصر البشرى لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسى العسكرى مستقبلاً بشكل علمى والتى من شأنها مساعدتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة وإقتدار .

حضر فعاليات الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومديرى المنشآت التعلىمىة العسكرىة وأعضاء من وزارة الخارجىة وهىئة الرقابة الإدارىة وبعض أساتذة الجامعات وكذا خبراء بالتنمىة البشرىة والتكنولوجىا الرقمية .