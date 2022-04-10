شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية : "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ".

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار ، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

كما بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .