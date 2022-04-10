شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعرض مسلسل "أهل الحتة" للتوعية بالقضايا المجتمعية وختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إذاعة مسلسلها الجديد "أهل الحتة"، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوميا طوال شهر رمضان الساعة الثامنة مساء ابتداءً من غد الإثنين الموافق 10 رمضان.
المسلسل تم إنتاجه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسف، وبالشراكة بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وهي حلقات منفصلة تعرض المشكلة عن طريق مجموعة من الشخصيات تتعرض للمشكلة ونشاهد كيفية حلها ومعالجتها.
وعلى هامش عرض المسلسل؛ تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة يومية طوال الشهر الفضيل بمبلغ 1000 جنيه، ابتداء من غد الإثنين، بسؤال للمتابعين عن موضوع الحلقات، على أن تكون مدة المسابقة ابتداء من إذاعة الحلقة وتنتهي مع إذاعة الحلقة الجديدة، ويكون الاشتراك "مجاني" في المسابقة عن طريق إرسال كلمة "شارك" علي منصة التواصل التفاعلي 1442 وسيقوم المتسابق بالإجابة على 3 أسئلة، فيما ستعلن الوزارة عن الفائزين يوميا بنظام القرعة بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم طوال الشهر الكريم بعدد من الأنشطة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تقوم بنشر "مدفع التضامن" وهو عبارة عن جملة لأحد المستفيدين ببرامج الوزارة تُطلق مع مدفع الإفطار، وكذلك تعرض يوميا خدمة تقدمها الوزارة وطرق الاشتراك فيها، كما تنشر إمساكية يومية بمعلومة عن الوزارة، وبث مباشر للشيخ مجدي عاشور، فيما تقترب صفحة الوزارة على موقع فيس بوك من الوصول إلى ٢ مليون متابع.