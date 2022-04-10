شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان جانا.. قراء الخليج 365 يشاركون بصور لزينة الشهر الكريم بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من القراء بصورشوارعهم المزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مبادرة "رمضان جانا" التى أطلقتها خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365".



حيث أرسل شباب مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر بمجموعة صور لفوانيس وهلال رمضان والتى قاموا بتصميمه بأنفسهم.





ومن الاسكندرية شارك القارئ مصطفى جمال من اهالى شارع الاتحاد القبارى بعدد من الصور لتزيين الشارع

وشارك القارئ خالد الكردى بصورة لفانوس قام بتصميمه محمد صلاح الحرازى من قرية الدير مركز طوخ محافظة القليوبية ، وهو من اكبر الفوالنيس التى تم تصميمها وتزينها .

وفى مثل هذه الأيام يتفق شباب وأطفال الحى لعمل الزينة الرمضانية الملونة لإضافة أجواء البهجة على الشوارع، وفى بعض المنازل يقوموا بتزيين المنازل بالمفارش الرمضانية والفوانيس لإسعاد الأطفال بهذه العادة الرمضانية الجميلة.

وبمناسبة شهر رمضان الكريم يطلق ”الخليج 365” مبادرة "رمضان جانا" ويمكنك المشاركة في هذه المبادرة بصور لزينة رمضان في الشارع والمنازل وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.